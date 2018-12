Questa sera, intorno alle 21, si è registrato un incidente stradale sulla via Bientinese all’altezza del campo sportivo di Bientina. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento di Cascina. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura con un passeggero a bordo ha perso il controllo della stessa finendo fuori strada. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre le due persone insieme al personale del 118 e mettere in sicurezza l’auto.

