La sinistra solidale con don Zappolini e il vescovo Migliavacca

"Voglio porgere a Don Armando e al Vescovo di San Miniato Monsignor Migliavacca le mie personali attestazioni di stima e tutta la nostra solidarietà. Il messaggio che scaturisce dall’iniziativa di Don Armando è quello da sempre testimoniato con parole ed opere dal parroco di Perignano: vicino agli ultimi nello spirito del Vangelo e negli insegnamenti di Papa Francesco. Lo scandalo non sta nel messaggio di Don Armando ma nell’intimidazione di un partito di Governo che invece di promuovere la civile convivenza fra le donne e gli uomini di questa nazione asseconda e istiga la negazione dei diritti universali all’assistenza e alla salvaguardia della vita del genere umano e all’intolleranza razziale. Allo stesso modo è da condannare e da stigmatizzare quella stessa intimidazione messa in scena dal maldestro intervento della deputata di Cascina nei confronti del Vescovo di San Miniato Mons. Migliavacca a cui vanno la nostra stima e riconoscenza per l’abnegazione e l’alto profilo evangelico che ne contraddistinguono l’operato".

Stefano Gini, coordinatore Progetto Pontedera

