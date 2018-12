Le contrade di Fucecchio in cordoglio per Alessandro Talini di Massarella

"È con estremo dolore che l’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio ha appreso la notizia della prematura scomparsa di Alessandro Talini, pilastro della Contrada Massarella. Amante del palio a 360 gradi, Alessandro ha ricoperto per anni il ruolo di Responsabile di Sfilata ed ha curato la preparazione dei Gruppi Musici e Sbandieratori junior e senior.

Le undici Contrade, unitamente ai membri del CDA dell’Associazione Palio, esprimono il loro cordoglio e si stringono attorno ai familiari di Alessandro ed alla Contrada Massarella.

Se ne va un grande amico e collaboratore dell’Associazione, un punto di riferimento per la contrada e per l’intero Palio di Fucecchio. Ci mancherai Alessandro, ci mancherà l’immenso amore per il nostro palio che illuminava i tuoi occhi e che traspariva dalla tua professionalità e dalla tua caparbietà. Sei stato di esempio per tutti. Grazie per averci trasmesso la tua passione e per aver contribuito a far crescere il Palio di Fucecchio".

Associazione Palio delle Contrade "Città di Fucecchio"

