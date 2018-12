Liste d'attesa, Alberti (Lega) contro il piano: "Sanità toscana poco lungimirante"

Secondo il consigliere regionale Jacopo Alberti, “il piano d’emergenza per la riduzione delle liste d’attesa è la prova della scarsa lungimiranza del sistema sanitario regionale. Una programmazione fallimentare a cui ora si cerca di mettere una pezza”

“Anni e anni di programmazione sanitaria sbagliata hanno portato a un piano d’emergenza per ridurre le liste d’attesa sia chirurgiche che ambulatoriali: questa è la verità sulla sanità regionale - dice l’esponente leghista Jacopo Alberti – è inutile che l’assessore tenti di addossare le colpe all’attuale Governo, dato che fino a meno di un anno era il suo partito a prendere le decisioni. Prima di parlare del Governo del cambiamento, farebbe bene a ricordarsi della sbandierata rottamazione. Non mi pare che con i Governi del PD siano state sbloccate le assunzioni”.

“Quello che abbiamo adesso è un piano d’emergenza di cui non ci sarebbe stato bisogno, bastava ascoltare la gente, e cambiare la programmazione. Il fatto che si debba ricorrere a questo piano d’emergenza è sintomatico di una grave carenza nella gestione della sanità pubblica, priva di una visione a lungo termine e evidentemente arrivata al collasso. C’è uno scollamento totale con la realtà sanitaria che la politica toscana non è riuscita a vedere e non ha voluto nemmeno sentire quando lo si denunciava. Adesso – conclude Alberti – spero che almeno chi ha bisogno di visite e interventi possa curarsi nel più breve tempo possibile, ma spero anche che si ricordi di tutto questo nel 2020”.

