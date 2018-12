Lotteria Italia, calano le vendite dei biglietti del 2,1%

Più di 606mila mila biglietti staccati in Toscana nella passata edizione della Lotteria Italia, un dato in leggero calo, del 2,1%, rispetto alla precedente edizione: il totale dei premi redistribuiti, riporta Agipronews, è stato di 390mila euro, grazie a cinque biglietti vincenti da 50mila euro e 7 da 20mila euro. Ancora per le vendite dello scorso anno, un tagliando su 3 è stato venduto a Firenze, con 202.230 biglietti (-2,6%). Boom di vendite in provincia di Arezzo, con 94.480 tagliandi staccati (+6,1%), mentre sono rimaste stabili la provincia di Lucca (51.790, +1%) e la provincia di Siena (59.820, +0,5%). Crollo in provincia di Prato con 20.720 tagliandi staccati (-14,9%), mentre in provincia di Massa Carrara sono stati venduti 18.400 biglietti (-11,5%). In calo anche Pisa (50.050, -7,5%), Pistoia (35.650, -7,5%), Livorno (48.350, -1,5%) e Grosseto (24.850, -0,7%).

Fonte: Agipro

