Un 47enne ha accusato un malore in vetta al Campanile di Giotto del Duomo di Firenze a mezzogiorno di oggi, giovedì 27 dicembre. Per recuperare il malcapitato è servito l'intervento dei vigili del fuoco del comando fiorentino. L'uomo, preso in carico dai sanitari inviati dal 118, è stato poi trasferito all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze per le cure del caso.

