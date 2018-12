Mobilità e zona 30 a Certaldo, a breve scadenza per le osservazioni

Il Comune di Certaldo ricorda che a seguito dell’adozione del PUMS – Piano Urbano Mobilità Sostenibile – sul sito internet del Comune di Certaldo sono visibili tutti i documenti e gli elaborati, tra i quali in particolar modo la Zona 30 prevista nel centro urbano.

Chi desidera fare osservazioni al PUMS potrà farlo entro e non oltre il giorno sabato 29 dicembre 2018, in uno dei seguenti modi:

-tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) scrivendo a comune.certaldo@postacert.toscana.it

-protocollando la propria osservazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo, in orario di ufficio, da lunedì a sabato ore 8,30 - 12,30 (il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle 18,30)

Non saranno accettate osservazioni se trasmesse in modo diverso dal presente oppure oltre i suddetti termini.

Le osservazioni ricevute saranno analizzate e saranno elaborate le opportune controdeduzioni. Sarà poi il Consiglio Comunale ad esprimersi per accoglierle o respingerle ed approvare il PUMS. Dopodichè potrà partire l’iter per avviare la sperimentazione della prima fase del PUMS.

Tutti i materiali sono consultabili su http://www.comune.certaldo.fi.it/index.php/pums-piano-urbano-mobilita-sostenibile.html

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa