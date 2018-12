Mondiali di danza sportiva, presenti otto atleti da Firenze

Otto allievi della “A.S.D. Sancat” e di “Firenze & Danza” rappresenteranno l'Italia e Firenze ai campionati mondiali di danza sportiva moderna “Expectation of World” che si svolgeranno dal 6 al 13 gennaio 2019 a Sochi in Russia. “Un prestigioso traguardo per le rispettive scuole di danza” sottolineano la direttrice artistica della A.S.D. Sancat Barbara Betti ed il presidente Renzo Fornaciai con la direttrice artistica Giannella Sensi di Firenze & Danza. Per una settimana i talenti selezionati si confronteranno davanti a una commissione internazionale di maestri. L'assessore allo sport Andrea Vannucci ha salutato ed augurato un “in bocca al lupo” agli atleti presenti in Palazzo Vecchio con il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi. I danzatori che voleranno in Russia sono Martina Bechi, Carlotta Cherici, Irene Rogai, Ginevra Fici, Sofia Maria Sole Bacconi, Caterina Matucci, Lorenzo Sabàto e Filippo Innocenti. I ragazzi soggiorneranno nel villaggio olimpico che ha ospitato i Giochi olimpici invernali del 2014 e parteciperanno a degli stage prestigiosi.

“Due scuole di danza del quartiere 2 rappresenteranno l'Italia a questi campionati mondiali di danza sportiva moderna giunti alla diciottesima edizione. Sarà un'esperienza unica per questi ragazzi e siamo felici che sia Firenze a rappresentare l'Italia in Russia. Le istruttrici – sottolinea il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi – mettono tanta passione nel preparare questi allievi ad una disciplina seria ed in un ambiente sano. La danza sportiva moderna ha forse meno ribalta rispetto ad altri sport ma è una disciplina bellissima che migliora anche altri atleti che magari fanno altri sport”.

Le prime selezioni Italiane si erano svolte ad aprile mentre alle semifinali e finali, svoltesi a settembre a San Benedetto del Tronto, le due scuole hanno ottenuto la Silver Medal e la Gold Medal. E' stata la regista-coreografa dell’edizione 2005 del musical Cats e coreografa dal 2006 al 2012 del musical “Mamma mia!” Elvira Takha a selezionare, insieme alla sua collega Larisa Semina, direttore del Dipartimento della Musica dell'università statale di Vladimir, città russa a nord ovest di Mosca, i talenti che rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale di Sochi.

Gli atleti si presenteranno in Russia con le coreografie “L'essenziale è invisibile agli occhi” di Martina Dini per la Sancat e con “Heart” di Antonella Merendoni per Firenze & Danza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

