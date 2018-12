Notte di Capodanno con Alteria e Dj Jad a Carrara

Il conto alla rovescia sta per terminare: lunedì 31 dicembre arriva l’attesissimo appuntamento con All Night Long, il grande concerto in cui si alterneranno Alteria e Dj Jad. La festa, ad ingresso libero, inizierà alle ore 22.30, sul palco in via Venezia a Marina di Carrara. La serata sarà aperta dall’esibizione dei tre vincitori del concorso riservato a giovani band e cantanti solisti: i più votati sono stati i Laniakea, jazz band composta da Francesco Marchetti, Fabio Angeli, Leonardo Badiali e Marco Reggiannini, seguiti nella classifica delle preferenze da Rachele Evangelisti e da Norma Duchi.

Alteria arriva on stage a Marina di Carrara con la sua band per uno spettacolo di grande energia, dopo una lunga serie di date live nei migliori club e festival italiani, dove ha condiviso il palco, tra gli altri, con Le Vibrazioni e Ritmo Tribale. Da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano, Alteria è nota per la conduzione di programmi musicali (su Rock TV, RAI4 e RAI5): come speaker attualmente sul nuovo network di RTL102.5 “RadioFreccia”, deejay su tutto il territorio nazionale e per la collaborazione in pianta stabile, insieme ad altri famosi artisti italiani, al progetto “Rezophonic”. Ha aperto i concerti degli Aerosmith e dei Red Hot ChillyPepper. Nel 2017 è uscito il suo album da solista “La Vertigine Prima di Saltare”, caratterizzato da un sound ricco di sfumature, dal rock all’elettronica, mantenendo la sua personalità in un percorso di evoluzione musicale ben definito e di maturazione artistica. Durante la sue esibizione per la serata del 31 dicembre, proporrà alcuni dei brani più recenti, come "Santa Pace" e "Peccato", insieme agli ormai classici della cantante e ad alcune cover tra i classici del rock internazionale.

Molto più di un dj set, ma un vero e proprio show quello che regalerà al pubblico il mitico DJ Jad, fondatore con J-Ax degli Articolo 31, che sarà a Marina di Carrara dopo la reunion del gruppo. Dopo il lungo tour estivo con oltre 30 concerti e un grande riscontro di pubblico, ritorna Live From Articolo 31 – Dj Jad Big Band in tour, un live show realizzato con la partecipazione di quattro esperti musicisti, Ruggiero Balzano al basso, Francesco Dettole detto Frums alla batteria, Enrico Elia detto Ze alle tastiere e Claudio De Leo detto Kougla alle chitarre, tre cantanti dalle particolari

doti canore come Danny Losito, dalle pronunciate attitudini Funky e Soul, l'istrionico Pino Pepsee dal timbro distinto e graffiante, più vicino al mondo Raggae e Dance Hall e Tiziana Mucciaccia detta Lady Tiz, voce acuta e potente, ma all'occasione anche dolce e profonda e dal Dj produttore Vito Perrini in arte Dj Jad che completa l'opera con i suoi inseparabili Giradischi. Lo spettacolo si evolve con dei picchi d'intrattenimento puro, tra canzoni e improvvisazioni, con il coinvolgimento del pubblico che sarà parte attiva dello show. La scaletta si sviluppa con alcuni tributi ai successi degli Articolo 31 (il duo più popolare della storia del Rap italiano, formato da Dj Jade e J-Ax) come "TranqiFunky", "La Fidanzata", "Domani", "Volume" e altri brani editi e inediti, realizzati da alcuni componenti della crew, tra i quali figurano canzoni come "Singole" di Danny Losito, "Due Settimane" di Pino Pepsee, "Questa Estate", "Opportunità" e "So' Fresh" di Dj Jad. Dj Jad suona rigorosamente vinili con i suoi inseparabili piatti technics.

Il Comune ha affidato l’organizzazione del concerto alla Società AltriEventi, specializzata nella progettazione e allestimento di importanti manifestazioni per enti pubblici e privati. Sarà possibile seguire il count down per salutare il nuovo anno su un maxischermo posto a lato del palco: allo scoccare della mezzanotte verranno lanciati 2000 bracciali luminosi, sotto una pioggia di coriandoli colorati.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carrara