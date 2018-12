A piedi in autostrada, recuperato 50enne pugliese scomparso la vigilia di Natale

La polizia stradale di Firenze ha messo in salvo un uomo di 50 anni che stava camminando in autostrada lungo la corsia di emergenza. E’ accaduto ieri, poco prima della mezzanotte, sul tratto fiorentino dell’A1 tra le uscite di Impruneta e Scandicci, quando al centro operativo della polstrada sono giunte più telefonate di automobilisti diretti a nord che, con il buio, si erano spaventati nel vedere quell’uomo dal passo incerto che rischiava di fare una brutta fine.

In pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia della Sottosezione di Firenze-Nord che, dopo aver avvistato l’uomo, l’ha bloccato. I poliziotti, notando che era disorientato, confuso, infreddolito e con le mani ferite, lo hanno dapprima riscaldato con una coperta e poi gli hanno dato da bere. Alle loro domande lui non è riuscito a dare risposte convincenti, dicendo che era giunto in treno ma passando prima dall’Umbria, tant’è che è stato condotto in caserma. Lì è spuntata fuori la sua tessera sanitaria e si è scoperto che era di Canosa di Puglia (BA) e che i familiari, preoccupati per il suo precario stato di salute, alla vigilia di Natale ne avevano denunciato la scomparsa in quanto si era repentinamente allontanato da casa.

A quel punto la Polstrada ha chiamato il 118 e con un’ambulanza l’uomo è stato condotto in ospedale a Careggi, ove è tuttora in compagnia della moglie. Lei, accorsa dalla Puglia, ha riferito incredula ai poliziotti che non si aspettava di ricevere come dono di Natale il rintraccio del marito in così breve tempo.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

