Premio Santo Stefano alla Cofil, la soddisfazione del sindaco Lorenzini

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, ha appreso con grande soddisfazione la decisione del comitato promotore di attribuire il premio Santo Stefano all'azienda montemurlese Cofil. Lorenzini, in rappresentanza del Comune, ha già annunciato che sarà presente sabato 2 febbraio alla Camera di Commercio alla cerimonia di premiazione delle aziende vincitrici. « Sono davvero molto felice di questa decisione ed esprimo le mie personali congratulazioni a Massimo e Federico Corrieri, titolari, insieme alla sorella, della Cofil. Come Comune avevamo segnalato Cofil, insieme ad altre aziende del nostro distretto, come esempio virtuoso del fare impresa in maniera innovativa e umana, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della valorizzazione delle persone. Cofil, così come molte altre aziende di Montemurlo, non è una semplice fabbrica, ma piuttosto una grande famiglia, una squadra dove tutti lavorano per un risultato comune. Nonostante la crisi negli ultimi dieci anni, Cofil è riuscita a crescere e a svilupparsi, raddoppiando il personale e scommettendo sui giovani. Mi piace poi segnalare che Cofil è un'azienda attenta alle esigenze del territorio e solo lo scorso maggio l'azienda ha donato un mezzo Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili all'Auser Montemurlo per effettuare servizi sociali». Il sindaco Lorenzini ha poi sottolineato come i fratelli Corrieri siano imprenditori molto legati al territorio dove vivono e lavorano:« Mi piace, infine, ricordare che la Cofil ha deciso di continuare a investire su Montemurlo e a breve costruirà un nuovo albergo e centro benessere in località Il Vivavio, una nuova opportunità di lavoro e sviluppo per il nostro territorio». Il comitato promotore del Premio Santo Stefano è composto da Diocesi, Comune, Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

