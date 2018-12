Ristrutturazione per il parco giochi di San Giovanni alla Vena

Un parco giochi ristrutturato, più bello e completamente accessibile. I lavori per migliorare, da ogni punto di vista, il parco giochi di Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena, inizieranno, come concordato dall'Amministrazione Comunale con la ditta esecutrice, dopo l'Epifania 2019. Comprenderanno una nuova pavimentazione dell'intera area ludica, per ragioni anti-trauma e igieniche, con disegni e colori diversi e il miglioramento dal punto di vista delle barriere architettoniche grazie anche alla posa in opera di giochi e attrezzature da gioco inclusive (altalena con doppio seggiolino, altalena a cesto, un pannello giochi e altri) a integrazioni di quelli esistenti. In questo modo al parco giochi potranno avere accesso anche i bambini con disabilità e sarà finalmente di tutti. Per quanto riguarda i giochi esistenti alcuni saranno smontati, manutenuti e rimontati su staffe in metallo resistenti e anti-marcescenza. Altri, invece, come l'altalena doppia, la palestra e la giostra dovranno essere sostituiti.

Durante i lavori sarà affisso un rendering all'esterno dell'area per consentire ai genitori e ai cittadini in genere di vedere come sarà il progetto del parco rinnovato e accessibile, una volta concluso. "E' un obiettivo a cui abbiamo pensato dall'inizio dell'anno - dice il Sindaco Juri Taglioli - e progettandolo lo abbiamo migliorato proprio con la finalità principale di farlo diventare accessibile e inclusivo e al tempo stesso di renderlo anche visivamente più piacevole per i bambini e le bambine, grazie ai nuovi giochi e alla nuova pavimentazione, colorata e divertente, ma soprattutto antitrauma. Così i più piccoli potranno divertirsi tutti insieme e i grandi potranno sentirsi più sicuri."

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vicopisano