Scacchi sotto la Rocca, nasce l'associazione alla Casa culturale

A San Miniato Basso si è ufficialmente costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “Scacchi sotto la Rocca” con sede in Via Pizzigoni 2, presso i locali del Circolo Arci - Casa Culturale.

L’Associazione ha come scopo quello di diffondere la cultura degli scacchi nel mondo giovanile e non, ampliare la conoscenza della cultura scacchistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al proprio disagio.

L’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare attività didattiche per le scuole, attività di formazione e corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca oltre a organizzare giochi e tornei anche in collaborazione con altre associazioni e circoli.

Sono stati eletti nel Consiglio direttivo: Federico Salvadori in qualità di Presidente, Graziano Furlani – Vice Presidente, Elisabetta Catalanotto – Segretario, Stefania Brotini, Bruno Spagli e Pier Giorgio Spagli – Membri.

“Gli scacchi – afferma il Presidente Federico Salvadori - sono principalmente un fenomeno sociale: mettono in comunicazione più persone e la veste meccanica riveste la minore importanza, rispetto al fenomeno più generale dell’insieme delle relazioni sociali, tecnologiche e conoscitive che il gioco stesso smuove.

Il livello istituzionale è stato nel tempo ignorato: promuovere gli scacchi significa promuovere contatti, amicizie, conoscenze e non solo quindi l’aspetto tecnico. In Italia gli scacchi sono rimasti un gioco abbastanza elitario perché non si è cercato di promuovere e concepire il nobil gioco nel suo aspetto più generale, che coinvolge moltissime persone di interessi, qualità e mentalità molto diverse ma tutte in grado di interconnettersi tra loro.

Il gioco degli scacchi è arte, scienza e sport, sia a livello didattico-educativo che ludico-sportivo, in grado si sviluppare pazienza, attenzione, riflessione, studio e capacità organizzativa, oltre ad avere una funzione socializzante, perché favorisce l’interazione tra le persone e pone il giocatore di fronte alla necessità di tener conto del punto di vista altrui.

Il nostro scopo è anche quello di ‘fare rete”, coinvolgendo non solo le singole persone, ma le scuole, gli enti e le associazioni.

Nel mese di gennaio, conclusi i vari adempimenti burocratici, inizieremo le attività presso il Circolo Arci – Casa Culturale e sarete tutti invitati ad un pomeriggio di festa e di gioco per dare inizio alle attività della nostra associazione. Desidero ringraziare, a nome dell’Associazione "Scacchi sotto la Rocca", Anna Gaetani Presidente del Circolo Arci di San Miniato Basso per la disponibilità e l’apertura avuta nei confronti della nostra associazione”

Per informazioni: Graziano - 347 8783148 (ore pasti)

Fonte: Associazione Ricreativa Culturale “Scacchi sotto la Rocca”

