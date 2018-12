Scambio degli auguri tra il Comune e il 'Kiwanis'

Scambio degli auguri, la scorsa settimana, tra l'Amministrazione Comunale e il "Kiwanis" alla Stazione Leopolda di piazza Guerrazzi. " . A rappresentare l'Amministrazione Comunale l'assessore Gianna Gambaccini e il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai.

Il Kiwanis fu fondato il 21 gennaio 1915 a Detroit ed è il secondo dei grandi Club di servizio che si sono più diffusi in tutto il mondo. E' una organizzazione Internazionale fondata al servizio della comunità e dei bambini.

Oltre che nelle Americhe ed in Europa, il Kiwanis International si è esteso in Africa, Asia, Australia, raggiungendo complessivamente il numero di 16 mila Club con circa 600 mila soci in oltre 80 paesi .

Il Kiwanis è un Club di servizio formato da donne e uomini che si prepongono di offrire il proprio contributo per edificare una migliore società. (info: www.facebook.com/kiwanisClubPisa).

Fonte: Ufficio stampa del Consiglio Comunale

