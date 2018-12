Stella (FI): "Piazza delle Cure ennesima promessa mancata di Nardella"

"Piazza delle Cure è una delle tante promesse mancate di Dario Nardella. Il sindaco, un anno fa, aveva assicurato che l'inaugurazione del nuovo mercato coperto sarebbe avvenuta a gennaio 2019. I lavori invece sono ancora in alto mare, e previsioni ottimistiche parlano di diversi mesi ancora di cantieri". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia. "Il problema principale - osserva Stella - è rappresentato dai banchi dello storico mercato, ora spostati a Campo di Marte. Banchi, lo ricordiamo, che mantengono circa 300 famiglie. L'assenza prolungata non ha fatto bene ai commercianti e sta impoverendo il tessuto delle Cure".

"I residenti poi, dopo un anno di cantiere - sottolinea il vicepresidente dell'Assemblea toscana - iniziano a essere esausti, non ne possono giustamente più di polvere, caos e smog, di transenne, e di camion che spesso e volentieri congestionano anche il traffico in tutta l'area. Piazza delle Cure deve tornare presto, dopo i lavori, a essere quella di prima: il nucleo intorno a cui ruota la vita del quartiere omonimo. Purtroppo, come raccontano i residenti, i cantieri sono andati a rilento per mesi, con un pugno di operai a lavorare, e di conseguenza l'inaugurazione slitterà di parecchi mesi. Il sindaco dovrebbe vigilare di più, e fare meno annunci".

Fonte: Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

