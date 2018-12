Ponte sull'Elsa, Ghiozzi (Verdi) lancia la proposta: "Rotatoria con centralina per monitoraggio Co2"

"C'è un problema irrisolto da anni, che come Verdi vogliamo porre all'attenzione di tutti i cittadini di Castelfiorentino, e che riguarda la mobilità viaria in particolare in prossimità del ponte Masini dove il tratto ferroviario quando passa il treno viene chiuso e alimenta file di auto a ridosso del passaggio a livello.

Chiunque viva quotidianamente in Castelfiorentino e osservi la situazione da piazza Cavour si rende conto dell'insostenibile confusione di auto in doppia o tripla fila che provano a muoversi nei due sensi di marcia tentando di superare chi è in sosta per la chiusura del passaggio a livello.

Questo non è più sostenibile, perché penalizza con ulteriore inquinamento dell'aria e acustico chi vive e lavora, in particolare, in via Ridolfi.

A fronte di questa situazione facciamo la nostra proposta ai cittadini e all'Amministrazione:

– realizzare una rotatoria, in posizione frontale al passaggio a livello

– posizionare all'altezza della Banca MP in via Ridolfi un semaforo che segnali con il rosso il divieto di svolta a destra verso il passaggio a livello quando è chiuso

– con il passaggio a livello chiuso le auto dovranno utilizzare la rotatoria per evitare l'attuale sosta che impedisce la normale fluidità del traffico e aumenta i livelli di inquinanti

– un'apposita segnaletica dovrebbe invece permettere al servizio di linea dei Bus di poter comunque voltare a destra verso il passaggio a livello per sostare in attesa del segnale verde.

– si dovrà limitare la percorrenza a 30 Km orari.

– è utile installare una centralina per il monitoraggio degli inquinanti.

Queste proposte le riteniamo valide anche per la viabilità in via Benozzo Gozzoli, via Duca D'Aosta e viale Di Vittorio, all'altezza del ponte Masini, qui con rotatoria e semaforo la viabilità verso il centro e dal centro verrà facilitata evitando lunghe file di attesa in prossimità del passaggio a livello.

Riteniamo questo progetto compatibile e fattibile, anche da sperimentare nell'immediato.

Siamo favorevoli a valutare contributi migliorativi della proposta ma riteniamo che le indicazioni di fondo siano comunque valide per una migliore fruibilità dell'assetto stradale e degli effetti del traffico sulla vivibilità urbana".

Damiano Ghiozzi, Verdi

