Anziana rapinata in casa da 2 donne, via gioielli per 20mila euro

Una donna di 80 anni residente a Campo di Marte in via de Sanctis, ieri 27 dicembre, è stata derubata dei gioielli, del valore di circa 20mila euro, che custodiva nella camera da letto. Il colpo è stato portato a termine da due donne, che si sono fatte aprire la porta di casa con la scusa di cercare un appartamento in vendita e che hanno fatto cadere l'anziana, ora sotto choc per l'accaduto. La donna ha riportato lievi lesioni a una mano.

Secondo le prime ricostruzioni l'anziana, sentito il campanello, si è affacciata sul pianerottolo, e una delle due ha spinto violentemente l'anta della porta di casa sbattendogliela contro e facendola cadere a terra, fingendo di non averla vista. Poi la stessa malvivente si è precipitata a soccorrerla, distraendola, mentre la complice si è intrufolata velocemente nella camera da letto la ha derubata dei gioielli. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta anche con personale della squadra mobile e della scientifica.

