Bilancio ok a Empoli, Mazzantini (PD): "Attenzione al welfare, l'amministrazione ha realizzato il programma"

Jacopo Mazzantini, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Empoli, commenta così l’approvazione del bilancio e il collegato piano triennale delle opere, presentato oggi dall’amministrazione:

Vorrei fare un ragionamento generale sulle scelte strutturali dalle quali credo l’amministrazione sia dovuta partire per presentare questo bilancio e sulle sfide da cogliere. Guardo alla complessità di questo lavoro e non posso che apprezzare il lavoro fatto dall’amministrazione, che è riuscita a mantenere costante la pressione fiscale, in particolare le tariffe a parità di servizi.

Un dato estremamente rilevante se si considera che è stato raggiunto anche grazie alla lotta all'evasione fiscale, che, grazie al potenziamento continuo degli strumenti volti all'accertamento, porterà nel 2018 un saldo doppio rispetto agli anni precedenti (ossia pari a due milioni di euro) e, dunque, ad un risultato che a questo punto può dirsi ben consolidato.

È un bilancio che tiene alta l’attenzione sul Welfare: penso ai servizi educativi, ai servizi socio assistenziali, ai servizi culturali, ai servizi della mobilità, allo slancio per nuove attività economiche.

Una considerazione anche sul personale, ridotto significativamente negli ultimi cinque anni, per il blocco alle assunzioni e per i pensionamenti di una generazione. Il piano triennale del personale nel 2019 pianifica ventiquattro nuove assunzioni.

Da questo bilancio emerge plasticamente la fotografia di un’amministrazione che va completando il programma di mandato. E questo grazie essenzialmente a tre fattori: lo sblocco del patto di stabilità; l’attività di programmazione del primo anno e mezzo di mandato, con affidamento dei lavori con saldo finale di competenza; intercettazione di finanziamenti pubblici, sia regionali che statali, ma anche privati.

Ma forse il dato più importante è la capacità progettuale tempestiva e ambiziosa, con scelte lungimiranti, che ha avuto questa amministrazione.

Le opere pubbliche rappresentano un asse strategico d’investimento per la promozione della ripresa economica e dello sviluppo. È stata inserita in bilancio una serie di interventi volti soprattutto alla valorizzazione del territorio ed alla conservazione del patrimonio comunale.

Nel dettaglio:

-lo sviluppo della mobilità sostenibile, con la nuova zona 30 ciclabile nelle frazioni di Cascine e Carraia (con la ciclopista sull'Arno non più presente perché già finanziata);

-investimenti nell'edilizia scolastica (dopo la Pascoli, sarà la volta della scuola di Pontorme e di Marcignana, oltre alla parziale ristrutturazione della scuola di Ponzano);

- e soprattutto il PIU, che dopo gli spazi aperti (si pensi il cantiere in corso di piazza del Popolo) vede concentrarsi la programmazione sugli immobili (ex Sert, ex Convitto, ed ex Ospedale di via Paladini).

Il bilancio ed il collegato piano triennale delle opere presentato dall'amministrazione ci convince e per questo lo abbiamo votato noi del Pd e la maggioranza tutta, perché quanto viene previsto e programmato rappresenta ancora una volta l'attuazione del programma elettorale con cui ci siamo presentati alle ultime amministrative, rispettando gli impegni assunti con i cittadini empolesi e, francamente, anche di questi tempi, mi sembra sia un dato non così comune ai vari livelli”.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

