Bilancio di previsione 2019, Buselli: "Sa osare nonostante le difficoltà"

Approvato il bilancio di previsione 2019. E' il terzo anno consecutivo che l'Amministrazione comunale riesce a portarlo in Consiglio comunale e approvarlo entro il 31 dicembre. Un adempimento che permette al Comune di operare da subito senza rallentamenti, a garanzia dell'attività amministrativa e dei lavori pubblici da fare. L'assessorato al bilancio è riuscito anche a chiudere l'accordo con le organizzazioni sindacali. «L'abbassamento della Tari – spiega il Sindaco Marco Buselli - intorno al 5%, l'aumento delle protezioni per le fasce deboli attraverso l'innalzamento della soglia di esenzione Irpef, i risultati nella lotta all'evasione fiscale, riuscita anche attraverso l'istituzione della tassa di soggiorno, il sostegno alle politiche sociali, ci danno la rappresentazione di un bilancio sicuramente non facile, ma che, nonostante le difficoltà contingenti, sa osare». Anche i mutui attivati segnalano un'attività importante a sostegno di infrastrutture e settori strategici in città e sul territorio. Nel 2018 sono stati sottoscritti i contratti che coincidono coi seguenti interventi: oltre al mutuo sull'ampliamento della Palestra dei Leccetti, lavori di efficientamento del complesso scolastico di San Lino per 184.715 euro, che si sommano a quelli ottenuti per oltre 300.000 euro con un bando regionale, lavori strutturali alla piscina comunale per 138.021 euro, la tribuna centrale dello stadio, come completamento rispetto al lavoro già fatto sulle due ali esterne per 75.841 euro, il cimitero di Villamagna per 35.227 euro, il ponte di Capriggine per 82.953 euro e la ricostruzione del muro e della strada di accesso al borgo di Mazzolla per 103.704 euro; infine un mutuo per acquisto di automezzi comunali per rinnovare la parte operativa e logistica tra cui uno scuolabus per 119.830 euro. Sono intanto partiti i lavori previsti sulla pavimentazione in Vicolo del Forno e quelli presso i Lavatoi a San Felice, mentre a breve saranno affrontate dall'assessorato alle opere pubbliche le asfaltature, le strade bianche ed il completamento degli interventi sulla sicurezza stradale a Saline di Volterra, attraverso la realizzazione di dossi ed il ripristino della segnalazione di velocità in Via Volterrana.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

