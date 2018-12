Capodanno a Castelfiorentino, ordinanza sui petardi: "Spegni i botti, accendi il cervello"

“Spegni i botti, accendi il cervello”. Anche quest’anno, il Comune di Castelfiorentino promuove una campagna di sensibilizzazione in vista della notte di San Silvestro per limitare al massimo l’uso di petardi, il cui impiego è tassativamente vietato nelle aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 9, comma 5), in vigore in tutti gli undici Comuni dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Le sanzioni per chi non osserva le regole vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 euro.

Oltre a richiamare il divieto di utilizzo in aree pubbliche, la campagna di sensibilizzazione punta a far leva sul “buon senso” delle persone sulla base del presupposto che i “botti” possono dar luogo a piccoli e grossi traumi ai nostri amici a “a quattro zampe” (cani, gatti, ecc…).

“Con Capodanno – spiega il Sindaco Alessio Falorni dal suo profilo social - ritorna il problema di quella specie di scenario di guerra che interessa la nostra, come altre cittadine. Giovani e meno giovani acquistano, legalmente o no, migliaia di botti con cui terrorizzano i cittadini e i loro amici a quattro zampe. Come ho sempre fatto, vi espongo la cruda verità per la quale non sarà possibile avere Forze dell’ordine o agenti della Municipale che possano intervenire su questo fenomeno, facendo rispettare le norme in vigore con l’incisività necessaria. Ci proveranno, ma penso capiamo tutti che è pressoché impossibile. Per la natura del fenomeno, e per le forze in gioco. La Guardia di Finanza farà il proprio lavoro prezioso cercando di rendere difficile la vendita clandestina di questa roba”.

“Però noi come Amministrazione pensiamo che questa sia una battaglia di civiltà, che è giusto combattere. A volte una goccia scava la pietra, ed è per questo che, anche quest’anno, il Vicesindaco Claudia Centi ha ideato una nuova, piccola campagna di sensibilizzazione sul tema. Chiediamo a voi, e a tutti quanti la condividano, di darci una mano a diffonderla, e a far sì che questa riflessione si faccia strada il più possibile. Un botto non serve per nulla alla nostra festa, mentre la tranquillità e la serenità di tutti, compresi i nostri preziosi amici a quattro zampe, assolutamente si.”

