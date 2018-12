Capodanno con la Filarmonica, Epifania con la scuola di musica: queste le note di Castello

Il concerto di Capodanno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino è un appuntamento imperdibile.

Il 2019 comincerà martedì 1 gennaio alle 17.00 sulle note delle belle musiche di Strauss, Rossini, Morresi, Schwarz e Ricotta. A dirigere la Filarmonica Giuseppe Verdi di Castelfiorentino il maestro Stefano Mangini, in collaborazione con “L’art de la danse”, insegnante Laura Carpitelli.

Questo il programma completo: J. Fucik - Florentiner Mars; G. Ricotta- Wiener Polka; J. Strauss -Esmeralda; G. Rossini- Il Barbiere di Siviglia (Sinfonia); R. Morresi- Il suonatore di Grancassa; J. Strauss- Albion Polka; O.M. Schwarz- Rondo Romantica; J. Strauss- Dove sventola la nostra bandiera- Danubio Blu-Radetzky march; E. Strauss- Bahan Frei.

Il biglietto posto unico costa 5 euro.

Domenica 6 gennaio alle 17.00, per festeggiare l’Epifania, concerto della scuola di musica di Castelfiorentino, ingresso gratuito.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00).

Prevendita aperta anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento.

Diritti di prevendita 1€.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

