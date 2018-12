Capodanno in musica a Montecatini, brindisi con le promesse dei talent

"Capodanno in Musica" e' l'occasione giusta per ballare e festeggiare la notte del 31 dicembre in Piazza del Popolo.

L'evento è stato presentato questa mattina in sala consiliare.

L’appuntamento nacque nel 2010 grazie all'assessore alla Cultura Bruno Ialuna. “Vidi la piazza deserta in occasione di un ultimo dell’anno e pensai di organizzare anche da noi il brindisi e la festa - ricorda oggi - mi auguro che anche in futuro si ripeta questo appuntamento e quello del compleanno di Montecatini Terme il 29 giugno".

L’edizione di quest’anno, organizzata da Comune di Montecatini e Centro Commerciale Naturale, sarà condotta da Alessandro Martini, con lo staff dei Belli della Diretta, che accompagnerà la città verso il 2019 dalle 22.15 circa fino alle 2 del mattino.

Buona musica e talent show, durante il quale saliranno sul palco, vicino alla fontana, Camilla Gammuto, 17enne di Monsummano Terme, Riccardo Lorenzini, 28 anni di Ponte Buggianese, e Serena Rigacci, 16enne, seconda classificata a X-Factor Ungheria.

Dopo il conto alla rovescia inizierà lo spettacolo con quattro deejay: “Anche loro tutti giovanissimi e locali - sottolinea Martini - sarà musica divertente, perfetta per ballare, stare insieme come ormai accade da diversi anni”.

"Un'occasione per stare assieme e divertirsi con questo evento e che ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile", ha aggiunto l'assessore alle attività produttive Helga Bracali.

Da Piazza del Popolo, lunedì sera, partirà anche un collegamento in diretta nazionale con Radio Bruno oltre che con la pagina Facebook “I belli della diretta”, mentre Miss Montecatini, Alessia Oxa, sarà fra il pubblico per intervistare i presenti.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio stampa

