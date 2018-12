Capodanno rock a Prato con i Ministri, scaletta d'occasione

Mancano pochi giorni a Lunedì 31 dicembre quando si terrà il Capodanno Pratese: a partire dalle 21:30 in Piazza San Francesco a Prato si terrà il concerto gratuito organizzato dal Comune di Prato con protagonista la rock band dei Ministri, uno dei nomi più in vista del panorama rock alternativo italiano. Prima di loro si esibirà il collettivo pratese dei Frank DD & Friends anticipati dai Bluagata per una serata unica all’insegna della miglior musica dal vivo.

Si tratta del primo concerto di Capodanno per i Ministri che sui social hanno annunciato una scaletta particolare per l’occasione: «Non abbiamo mai suonato a Capodanno: la sovrapposizione dei due eventi, cioè suonare e festeggiare, rischia di aprire uno stargate per chissà dove. In ogni caso abbiamo preparato una scaletta adeguata al contesto, con alcun pezzi che rifaremo solo in simili irripetibili concomitanze…».

I Ministri sono reduci da un tour estivo che li ha visti di scena sui migliori palchi italiani: accenderanno con la loro energia l’ultimo scorcio del 2018 e le prime ore del 2019 grazie ai brani del loro ultimo album “Fidatevi” oltre a tutti i loro precedenti successi. La serata inizierà alle 21:30 con i Bluagata, band pratese che ha da poco esordito con l’album “Sabba” prodotto da AlessioCamagni (già produttore proprio de I Ministri). Alle 22:15 lo show dei Frank DD & Friends, una delle migliori band cittadine reduci dalla pubblicazione del loro terzo album “Sos Kaos” (Vrec/Audioglobe). Dalle 23:30 il grande show de I Ministri.

L’organizzazione del Capodanno Pratese è stata affidata a Tag Progetti culturali che si è aggiudicata la gara indetta dal Comune per la manifestazione. Tag è già organizzatrice di numerosi altri eventi sul territorio italiano.

Orari: 21.30-22.00 Bluagata / 22.15 - 23.00 Frank DD & Friends / 23.30 - 1.00 Ministri. Info: www.pratofestival.it e pagina Facebook Prato Festival

I MINISTRI fanno il loro ingresso nella musica italiana nell’autunno del 2006, e non possono certo passare inosservati: il loro esordio autoprodotto I Soldi Sono Finiti è un’anomalia rock in un panorama dominato da hip hop e musica elettronica, e l’originale e ironica copertina (che contiene una vera moneta da un euro) fa parlare di loro oltre i confini della scena indipendente. A far girare il nome non solo le provocazioni e le tematiche non comuni: i loro live trascinanti conquistano tutti e attirano anche l’attenzione della Universal, che mette subito la band sotto contratto. È la volta quindi dell’EP La Piazza (che contiene la hit Diritto Al Tetto, nata dalla storia di un senzatetto costretto ai domiciliari sulla panchina di un parco) e nel 2009 di Tempi Bui, l’album che, trascinato da una title-track che omaggia Brecht e dal singolo Bevo, consacra a livello nazionale il trio milanese - che, tra le altre cose, suona per la prima volta in uno stadio (a Udine prima dei Coldplay) e viene chiamato per un featuring da Caparezza. Un anno più tardi pubblicano Fuori, che esplora nuovi territori sonori e ribadisce un percorso personalissimo - che li porterà in tv con Morgan e sui palchi accanto ai Foo Fighters. Il quarto capitolo in studio, Per Un Passato Migliore, è un ritorno alle loro radici più elettriche, e i singoli tratti dall’album - Comunque, Spingere e Una Palude - conquistano un pubblico crescente e li costringono a tour sempre più fitti, anche oltre i confini italiani. Nel 2015 pubblicano Cultura Generale - registrato in presa diretta a Berlino da Gordon Raphael (già produttore degli Strokes) - e partono per un nuovo tour che farà registrare il tutto esaurito nei superclub italiani. Nell’autunno del 2016 festeggiano il decennale del loro primo album con dodici concerti speciali e quindi scompaiono (dalle scene e dai social) per mettersi al lavoro sul nuovo materiale. Nel 2018 finalmente vede la luce "Fidatevi" un album maturo e convincente da cui si dipana un tour per tutta italia seguito da migliaia di fans.

Frank DD & Friends, Pop in Levare Made in Prato, è un organico capitanato dal polistrumentista e cantante Francesco Diddi, insieme al suo numeroso ensemble musicale: Maurizio Pagano Trombone & Percussioni, Edoardo Buricchi Tromba, Enrico Buricchi Basso, Riccardo Landi Tastiere, Enrico "Evry " Matheis Black Voice, Amedeo Ponzecchi Check Guitar e Alessio "Secco" Burberi alla Batteria. Da poco è uscito il loro terzo album "SOS KAOS" per l'etichetta Vrec che presenteranno in questa serata insieme a brani inediti e ad alcune canzoni scritte insieme al rapper pratese recentemente scomparso Marco Willie DBZ. Come sempre l'energia dei "Friends" si farà sentire e non mancheranno sorprese!

Bluagata si forma nel 2017 e l'anno successivo entra al Noise Factory Studio di Milano col produttore Alessio Camagni per la registrazione dell'album "Sabba" uscito su tutte le piattaforme digitali a Novembre 2018. Ad anticipare l'album escono a Giugno il videoclip "Bluagata" e a fine Settembre il secondo singolo "La Ferita a Crezia“. Da Marzo sono in tour per tutta l'Italia sia aprendo i live dei Meganoidi che per conto proprio.

Tutte le notizie di Prato