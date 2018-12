Capodanno in Toscana: tutte le iniziative per il 31 dicembre 2018 a Empoli e non solo

Dove andare per Capodanno in Toscana? Sono moltissime le risposte per il vostro 31 dicembre 2018. Si passa dalle feste tradizionali a eventi culturali e quant'altro, tutte sparse per il Granducato. Andiamo a vedere cosa offrono Empoli, Firenze, Pisa e le altre città toscane per San Silvestro.

La notizia è in aggiornamento fino al 31 dicembre, per rimanere aggiornati su tutti gli eventi potete premere F5 o fare il refresh della pagina.

Empoli, Capodanno a tema anni '90

Montaione, Capodanno al Parco dei Mandorli

San Miniato, è festa con Equipe 84

Firenze, tutti gli eventi: Parco dell'Anconella - Manifattura Tabacchi - piazzale Michelangelo - Teatro Verdi

Campi Bisenzio, satira e teatro protagonisti

Scandicci, ecco Disco Resistenza

Pisa, si balla e si ride in piazza

Casciana Terme Lari, Capodanno a teatro

Bientina, San Silvestro a teatro

Siena, concerto di San Silvestro con Alex Britti

Livorno, Bobo Rondelli alla Terrazza Mascagni

Prato, Capodanno con I Ministri

Pistoia, concerti e videomapping

Pescia, la mezzanotte al Teatro Pacini

Quarrata, dj set in piazza

Carrara, Notte di Capodanno con Alteria e Dj Jad

Viareggio, in programma un galà lirico

Montecatini Terme, musica con giovani promesse dei talent

