A casa aveva un etto di marijuana, 20enne arrestato dopo il controllo dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Montecatini, stanno intensificando i controlli del territorio in occasione delle festività di fine anno, eseguendo specifici servizi giornalieri finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa come lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Nel cuore della scorsa notte i militari del Norm hanno proceduto ad una serie di accurati controlli della circolazione stradale nell’abitato di Buggiano, sottoponendo a verifiche i documenti, le generalità dei conducenti e passeggeri di numerose autovetture in transito.

La presenza di un passeggero fra quelli controllati, gravato da precedenti di polizia specifici ha indotto i militari ad eseguire la perquisizione personale che ha consentito di recuperare otto dosi di marijuana ed una di hashish già confezionati e pronti per lo spaccio. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane a Pescia dove è stato recuperato oltre un etto di marijuana e il materiale che abitualmente serve per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Al termine delle operazioni, A.D., 20 anni, è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della procura pistoiese.

