Colazione ad arte al Palazzo Pretorio di Prato

Auguri in musica per un nuovo inizio nel segno della cultura. Il 2019 si festeggia a Palazzo Pretorio con Una colazione ad arte, martedì 1° gennaio alle 10.30,l’appuntamento che coniuga una piacevole colazione a buffet nelle sale del Museo con la visita alla collezione e eccezionalmente, per lo speciale Capodanno, il recital pianistico di Marlene Fuochi. L’evento è promosso in collaborazione con la Camerata Strumentale “Città di Prato” e Scuola di musica “G. Verdi”. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro domenica 30 dicembre al numero 0574 1934996 o direttamente in biglietteria (con diritto di prevendita).

Il pianoforte torna protagonista al Palazzo Pretorio con la giovane e brillante interprete Marlene Fuochi che propone le musiche di alcuni tra i maggiori “poeti della tastiera”: Schubert e Chopin. Un recital in cui la raffinatezza e lo spirito festivo della musica classica si fondono armoniosamente. Una breve Sonata di Scarlatti, fresca e brillante, apre il concerto, a seguire le melodie degli Improvvisi di Schubert, in cui risuonano intimamente i grandi Valzer viennesi, si alterneranno alle Mazurke e ai Valses di Chopin, che profumano di danze popolari polacche e salotti parigini, per arrivare poi ai travolgenti ritmi danzanti dei preludi di Gershwin.

Una colazione ad arte ha un costo complessivo di 15 euro e include ingresso al Museo, visita guidata, colazione e recital. Con l’occasione sarà possibile visitare anche la nuova mostra temporanea allestita a piano terra Lands/Læns: i paesaggi di Fernando Guerra.

Sempre martedì 1° gennaio, il pomeriggio dalle 15 alle 18 l’ingresso al museo sarà per tutti offerto a solo 1 euro grazie alla promozione della rete PratoMusei .

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato