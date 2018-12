Conceria, 14 offerte di lavoro a Santa Croce: come candidarsi

A Santa Croce sull'Arno sta per aprire una nuova e arrivano offerte di lavoro. Il distretto conciario è tornato di nuovo attrattivo, infatti anche il colosso Gruppo Mastrotto sta concludendo la costruzione della sua sede a Santa Croce. In questi giorni sono uscite alcune notizie su offerte di lavoro che potrebbero essere correlate al nuovo impianto di via Bruno e Gino Gozzini.

Si cercano infatti due scarnatori, quattro pressatori, un carrellista, un addetto ai prodotti chimici, quattro bottalisti, un responsabile di reparto per la gestione delle botti di concia e calcinaio e un addetto alla segreteria/reception.

I candidati ideali devono possedere esperienza nella mansione ed essere indipendenti negli spostamenti. Viene offerto un contratto di somministrazione con finalità di inserimento diretto in azienda. L'orario di lavoro è full time. Chi è interessato può candidarsi inviando il proprio cv alla mail: pontedera@staff.it o contattando al numero 0587/398050 Staff Spa-Agenzia di Pontedera.

