Condannato a 80 giorni di arresto per guida sotto alcol, arrestato a Pontedera

Nel pomeriggio di ieri a Pontedera, i carabinieri della locale stazione assieme al personale della compagnia intervento speciale del 6° Battaglione “Toscana” e del nucleo cinofili di Pisa San Rossore, hanno arrestato un cittadino ecuadoregno di 47 anni. Lo stesso era destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca e dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dovendo espiare la pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto ed un’ammenda di 1000 euro per guida sotto l’effetto di alcool, commesso in Lucca nel settembre 2015. L’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.

