Corso per soccorritori alla Pubblica assistenza di Montopoli: abilitazione al defibrillatore

Il 21 Gennaio ore 21.00, presso alla Pubblica assistenza di Montopoli (Via Mattei, 4), a Capanne prenderà il via il corso per soccorritori livello base e/o avanzato con abilitazione al Defibrillatore Semiautomatico Esterno, DAE.

Il corso livello base consisterà in 6 lezioni con esame, con il quale i futuri soccorritori saranno formati sul protocollo BLS (rianimazione cardiopolmonare adulti), potranno svolgere servizi ordinari (dimissioni, trasferimenti ecc..), e/o emergenziali come personale aggiuntivo alla squadra.

Il corso livello avanzato invece permetterà ai futuri volontari di essere formati per svolgere servizi emergenziali sulle ambulanze Bravo118, in servizio di emergenza come equipaggio effettivo, in particolare, in questo corso vengono affrontati diversi protocolli come il BLS-D (rianimazione cardiopolmonare adulti con DAE) P_BLS e P_BLS-D (rianimazione cardiopolmonare pediatrica con e senza DAE) e protocollo SVT (supporto vitale al paziente traumatizzato), oltre alla conoscenza dei vari presidi presenti sui mezzi di soccorso e l'ALS di base (supporto al personale sanitario).

Nel corso di livello avanzato è compreso il DAE, ma è possibile sostenere l'esame del senza l'utilizzo del DAE, in questo caso il soccorritore non sarà formato all'utilizzo di questo elettromedicale , ma potrà comunque svolgere i servizi emergenziali 118.

Per ulteriori Info non esitare a contattarci su i nostri canali social o attraverso i numeri di telefono che trovi sul volantino.

Fonte: Pubblica assistenza di Montopoli

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno