Crolla facciata di fabbrica dismessa, 10 evacuati

I Vigili del Fuoco di Prato sono intervenuti alle 3:45 circa con una squadra del Distaccamento di Volontari di Vaiano e del Distaccamento di Montemurlo in Via Nuti nel Comune di Vaiano (PO), per il crollo della copertura e di parti della facciata di un edificio industriale dismesso che ha interessato la pubblica via. Un tratto della stessa via Nuti è stato chiuso e sono state sgomberate le case nel tratto in questione portando all’evacuazione di 3 famiglie per un totale di 10 persone.

Il personale ha effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vaiano e il Sindaco Primo Bosi.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Tutte le notizie di Vaiano