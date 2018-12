Un anno di gonews: le dieci notizie più lette nel 2018

Sta per chiudersi una pagina importante, siamo vicini alla fine del 2018 e all'arrivo del 2019. Che anno è stato per gonews.it? Assolutamente positivo in termini di letture e di seguito da parte del pubblico. Ci sono state molte notizie di spessore, alcune delle quali hanno attratto in maniera particolare i lettori.

Per questo abbiamo deciso di fare una summa del 2018 e di stilare la classifica delle notizie più lette dell'anno che sta per finire. Si tratta perlopiù di notizie di cronaca, talvolta anche fatti cruenti che hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica per giorni, settimane se non mesi. Per stilare la graduatoria, che trovate qui sotto in ordine decrescente, sono stati sommati i voti da pagine normali e da pagine Amp, ovverosia in formattazione per mobile.

Nella classifica figurano due notizie che non sono state scritte nell'anno in corso: la 'mappa del sesso' dell'Empolese Valdelsa, appena fuori dal podio, è stata scritta addirittura nell'estate del 2015. Al nono posto invece troviamo una sorpresa, ossia un articolo di carattere storico a cura della criminologa Giulia Meozzi, pubblicato sul blog Toscana Criminale.

"gonews.it si pone ancora come principale fonte di notizie per la cronaca locale - commenta il direttore Elia Billero -, come testimonia il caso dell'Ambrogiana. Come quotidiano abbiamo una larga diffusione anche fuori dai confini del circondario Empolese Valdelsa e del comprensorio, si veda il primo posto del pezzo che documenta la 'giornata di follia' nel quartiere Isolotto di Firenze. Questo non deve distoglierci anche dagli altri temi dell'attualità, come testimonia la particolare attenzione per le prossime elezioni, che stiamo già trattando con articoli ad hoc e interviste ai protagonisti. Sono fiero della nostra redazione e del lavoro di approfondimento che contraddistingue il nostro quotidiano, assieme alla presenza assidua e premiata sui social network. Colgo l'occasione per augurare un buon 2019 a tutti i nostri lettori".

Le dieci notizie più lette su gonews.it nel 2018

10. Ambrogiana, arrestato un 21enne

9. La congiura dei Pazzi

8. Cade un cartello sulla Fi-Pi-Li

7. Muore al pronto soccorso di Empoli

6. Intossicati dal monossido di carbonio

5. Muore in gravidanza a Empoli

4. La 'mappa del sesso' nell'Empolese

3. Malore fatale per un 43enne

2. Il caso Zini-Amato

1. Spari in zona Isolotto

