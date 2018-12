Elezioni Lamporecchio, Pd chiede unità per la sinistra

"In questi anni, a Lamporecchio, il Partito Democratico, assieme alla coalizione di governo, ha sostenuto l'Amministrazione del sindaco Alessio Torrigiani nell'adempimento del programma elettorale ed oggi abbiamo un Comune più moderno, efficiente e sicuro con una pressione fiscale tra le più basse della Toscana, la messa in sicurezza sismica di quasi il 100% degli istituti scolastici (dallo 0% del 2014), un settore culturale completamente riorganizzato grazie al rilancio del Teatro e della Biblioteca comunale, importanti opere pubbliche come la Piazza IV Novembre, investimenti in sicurezza sociale e contrasto alla povertà.

Tutto questo dimostra che l'unità, al servizio di un progetto valido, è possibile e porta i suoi frutti e Lamporecchio ne è un esempio tangibile, come altrettanto tangibile è che il frazionamento della sinistra a livello nazionale, senza voler trovare vittime o carnefici, ha di fatto prodotto il dilagare di un populismo di estrema destra e tutti noi ne vediamo le conseguenze: dilagare di politiche di chiusura sociale, giustizialissmo, stagnazione economica e del mercato del lavoro, ma soprattutto delegittimazione costante delle istituzioni.

Per tutto questo il Pd di Lamporecchio, in vista delle prossime amministrative dell'anno 2019, rilancia un progetto di unità, esprimendo la ferma volontà di proseguire il percorso di coalizione e affermando di aver già avviato un processo di dialogo e coinvolgimento di tutte le forze di sinistra del nostro Comune. L'obiettivo dovrà essere quello non solo di proseguire ma sviluppare un nuovo progetto di sinistra fondato sulla crescita sociale, economica e culturale per nostro territorio, in linea con il periodo storico che viviamo.

Stefano Galimberti, segretario Pd dell'Unione Comunale afferma: Lamporecchio è la nostra casa e la sua comunità si fonda su principi di libertà, buon governo, sostegno sociale e democrazia per i quali, i nostri nonni, qui sul territorio, hanno combattuto e dedicato la loro intera esistenza. Chiunque appartenga all'universo della sinistra progressista, che crede nel lavoro, nella tutela del territorio e dell'ambiente, nello sviluppo culturale e ama Lamporecchio, non può che trovare le forze, in questa fase storica, di mettere da parte le differenze e continuare uniti: è un dovere nei confronti dei valori che rappresentiamo e che, oggi come non mai, sono messi a rischio".

Fonte: Pd Lamporecchio

