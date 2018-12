Forteto, i sindacati incontrano il commissario: "Tutelare l'occupazione"

Oggi, presso la sede della cooperativa a Vicchio, il commissario del Forteto Jacopo Marzetti ha incontrato sindacati, Rsa, Confcooperative e Legacoop. Al centro della discussione, la necessità di trovare una salvaguardia per i posti di lavoro della cooperativa. Il commissario ha chiesto la disponibilità a tutti i soggetti di collaborare per dare un futuro alla cooperativa. La Flai Cgil, che da tempo aveva chiesto il commissariamento, registra positivamente l’apertura del commissario alla collaborazione col sindacato per rilanciare la cooperativa e tutelare l’occupazione: siamo ben disponibili a lavorare insieme per questi obiettivi e pronti a passare dalle parole ai fatti. Un secondo incontro tra le parti si svolgerà nelle prossime settimane.

Mirko Borselli (Flai Cgil Firenze) e Gianluca Giussani (Flai Cgil Toscana)

