Con l'hashish addosso, tira calci e pugni ai carabinieri: arrestato 26enne

Lo hanno trovato in possesso di undici involucri di hashish, circa 25 grammi, quindi lo hanno arrestato. I carabinieri sono intervenuti nella notte di oggi, venerdì 28 dicembre, nei pressi della stazione di Pisa e a finire in manette è stato un 26enne originario della Costa d'Avorio.

Durante il controllo il giovane ha reagiro con violenza nei confronti dei militari, minacciandoli, spintonandoli e scagliando pugni e calci al loro indirizzo per guadagnare la fuga, ma venendo subito bloccato. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo davanti al Tribunale di Pisa, previsto per oggi.

