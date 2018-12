Impianti sportivi, polemica a Pontedera: Millozzi risponde a FdI e M5S

A Pontedera è nata una polemica sugli impianti sportivi del territorio. Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle sono andati contro l'amministrazione comunale, che ha risposto con tanto di cifre.

FdI e la polemica sugli impianti

Certo è facile pontificare di speculazione politica e becera quand'anche lo stesso Comune non riesce a gestire neppure una gara d'appalto, come si possono scordare i molti cantieri iniziati ma mai finiti, o peggio ancora bloccati o già distrutti dopo pochi mesi, a tal punto da far sembrare la nostra città non tanto la città della vespa ma del groviera per quante buche ci sono nelle strade e nei marciapiedi.

Il tutto senza considerare che l'amministrazione Millozzi di cui hanno fatto e fanno parte attiva anche i candidati alla primarie del csx, hanno dimostrato con i fatti di non saper neppure mantenere e preservare gli impianti sportivi (e in alcuni casi quando lo fanno lo fanno male basta vedere il palazzetto dove piove dentro) che dovrebbero essere luogo di aggregazione per i giovani. Perché se non si salvaguardano quei punti di aggregazioni che potrebbero preservare i nostri giovani da pericolose devianze come si può guardare con fiducia al futuro?

Del resto per noi vale la massima latina "mens sana in corpore sano".

Il M5S rincara la dose

Alla nostra cortese domanda in merito ai vari problemi riscontrati e segnalatici a carico delle palestre cittadine otteniamo una risposta stizzita, supponente e parziale dall'assessore Franconi.

Dovere nostro chiedere spiegazioni, obbligo loro nei confronti dei cittadini rispondere in maniera esauriente.

Franconi realizza il suo scomposto intervento lanciando una serie di accuse nei nostri confronti, colpevoli di fare opposizione, osando criticare loro “poveri” amministratori.

Rammentiamo a Franconi che da settanta anni sono loro che amministrano la città in cui lui stesso svolge la funzione di assessore da dieci anni. In questo lasso di tempo e con le idee e le opere di queste brillanti menti la città è lentamente e inesorabilmente collassata su se stessa: è loro la responsabilità politica del disastro della Strada di Patto, una delle svariate strade dissestate e pericolose della città non più della Vespa ma a prova di Vespa a causa delle innumerevoli buche; il cimitero versa in condizioni a dir poco imbarazzanti; il fiore all'occhiello dell'amministrazione, il dente Piaggio, sta letteralmente marcendo; i parchi della città sono in stato di abbandono mentre il decoro urbano rimane un buon proposito. L’assessore ai Lavori Pubblici ha preferito lasciar correre sulle pessime condizioni della biblioteca comunale, non ha potuto replicare sulle luci natalizie assolutamente non a norma, non menziona la palestra Marconcini ma interviene stizzito comunicandoci che il PalaZoli non era in sicurezza a causa delle recenti infiltrazioni di acqua. Gli vorremmo far presente che le infiltrazioni sono dovute allo stato fatiscente della struttura che sicuramente non ha ricevuto la dovuta manutenzione.

Una miriade di cantieri incompiuti e lavori approssimativi che hanno dissipato ingenti risorse pubbliche solo per restare nel campo di responsabilità diretta di Franconi. Spostare l’argomento su tematiche nazionali è un penoso tentativo per sollevarsi da responsabilità che solo a loro sono riconducibili.

Come M5S di Pontedera ci raccomandiamo a tutto il centro e poca sinistra di concentrasi in quel che resta della legislatura agli aperitivi e alle iniziative elettorali, di lavorare poco, almeno eviteranno di lasciare altri disastri a chi gli succederà a palazzo Stefanelli.

Contraccambiamo anche gli auguri, auspicando che possiate godervi il meritato riposo dopo oltre settanta anni di dominio padronale di questa nostra amata città.

La risposta di Millozzi e del Comune

Il movimento 5 stelle e la destra locale hanno intrapreso una (ulteriore) sterile polemica accusando l'Amministrazione Comunale di non prendersi adeguatamente cura delle attività e degli impianti sportivi in città. Ancora una volta per la foga dello scontro politico ad ogni costo hanno messo da parte la realtà e costruiscono chiasso mediatico raccontando una Pontedera diversa da quello che è. Non c'è dubbio alcuno che sempre si possa fare di più e meglio, certamente c'è bisogno di ulteriori interventi e miglioramenti ai nostri tanti impianti sportivi. Ma è per un verso ridicolo e per altro verso surreale che attacchino il nostro operato proprio su uno dei punti che qualificano la nostra azione di governo che ha investito attenzioni e risorse importanti dedicate agli impianti sportivi, alle manifestazioni ed al supporto delle nostre realtà sportive. Addirittura hanno scomodato un noto motto latino per sottolineare quanto sia importante l'attività fisica per la formazione anche intellettuale dei nostri giovani e dei cittadini in generale. Ebbene proprio in ragione del valore che attribuiamo a quella frase latina noi abbiamo sempre creduto che la qualità del patto di cittadinanza di una comunità passi proprio dalla presenza di occasioni e strutture idonee a praticare lo sport, ad ogni età, soprattutto in quella dei bambini. Proprio perché noi crediamo, a differenza loro, che lo sport sia un valore che qualifica la vivibilità di una città abbiamo messo a disposizione del tessuto sportivo cittadino risorse economiche ingenti. Solo per rendere l'idea e restituire una volta tanto dignità ai fatti ed alla realtà delle cose ricordo che a Pontedera investiamo ogni anno per lo sport il triplo di quanto viene fatto dalla destra a Cascina e dal M5S a Livorno. Non ci interessano né pretendiamo riconoscimenti o medaglie. Ma sul nostro impegno per lo sport non accettiamo lezioni da forze politiche che sul tema dimostrano interesse solo per farci polemica. Come dice un altro brocardo latino, i numeri non mentono.

