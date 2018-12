Un'auto abbandonata è andata distrutta nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 dicembre, in zona La Bianca. via Giovanni XXIII a Pontedera. Le cause sono in corso di accertamento. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina. Anche un’autovettura parcheggiata in adiacenza ha subito dei danni a causa dell’irraggiamento termico. Sul posto i carabinieri di Pontedera. Tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

