Tre auto si sono scontrate lungo la via Provinciale Vicarese a Vicopisano e due di queste sono finite in un fossato. L'incidente stradale è avvenuto alle 17 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento oltre ai sanitari inviati dal 118. Proprio questi ultimi hanno preso in carico i feriti coinvolti. Ai pompieri il compito di recuperare le auto incidentate e di mettere in sicurezza l'area.

Tutte le notizie di Vicopisano