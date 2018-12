Lavori in via Ser Ridolfo, assemblea pubblica al Bastione per spiegare i cantieri

Il 7 gennaio aprirà il cantiere per la riqualificazione di via Ser Ridolfo, nel cuore del centro storico di San Miniato. In vista di questo importante cantiere, l'amministrazione comunale ha organizzato un'assemblea pubblica per il 3 gennaio, alle 21.30, alla Sala del Bastione, durante la quale saranno spiegati i lavori e le modifiche alla viabilità, e saranno ascoltate le eventuali richieste della cittadinanza.

L’intervento, della durata di novanta giorni, prevede la rimozione del manto bitumato e la sua sostituzione con un lastricato in pietra con la stessa finitura di quello utilizzato per la riqualificazione di Piazza dei Cavalieri a Pisa, oltre al completo rifacimento dei sottoservizi. E' inserito all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, dove sono previsti anche gli interventi di riqualificazione di via Conti e Piazza del Popolo, successivamente a quello di via Ser Ridolfo, lavori che contribuiranno in maniera decisiva ad elevare la qualità urbana e il decoro del centro storico.

Per i novanta giorni in cui il cantiere di via Ser Ridolfo resterà aperto, la strada rimarrà chiusa al traffico e la viabilità nella Città dovrà subire alcune modifiche: via IV Novembre sarà resa a senso unico con direzione centro-periferia, via Carducci rimarrà a doppio senso di circolazione, ma sarà introdotta la prescrizione di direzione obbligatoria a sinistra in Piazza Grifoni, all’intersezione con via IV Novembre, per i veicoli che provengono con direzione periferia-centro, mentre sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e lunghezza superiore a metri 5,00. Le percorrenza delle altre strade non sarà modificata. Su via Ser Ridolfo sarà comunque garantito il passaggio in sicurezza dei pedoni e l’accesso agli uffici attraverso la rampa del San Domenico, per tutta la durata del cantiere.

“La proposta di riorganizzazione della viabilità già avanzata dall’amministrazione comunale è una proposta che mette al centro la sicurezza e la sostenibilità del traffico dei veicoli per le vie del centro storico – dichiara l’assessore alle attività produttive Giacomo Gozzini -. Tuttavia rimaniamo a disposizione, fino all’apertura del cantiere e anche nei giorni successivi, per accogliere tutte le osservazioni e i suggerimenti che, al riguardo, verranno da cittadini e operatori, allo scopo di rendere la gestione più condivisa e ridurre al massimo i disagi”.

“In vista dell’apertura del cantiere ho proposto di organizzare un'assemblea pubblica, in collaborazione con la Consulta territoriale, per avere un ulteriore momento di confronto con la cittadinanza – dichiara il sindaco Vittorio Gabbanini -. Ricordo che ad oggi abbiamo incontrato gli operatori economici del centro storico che formularono la richiesta di rinviare i lavori al periodo invernale, periodo in cui San Miniato è meno frequentata e questa istanza è stata accolta. Poi di via Ser Ridolfo si è dibattuto nelle riunioni della Consulta e successivamente abbiamo incontrato i genitori degli allievi delle scuole di via Rondoni, dando la massima disponibilità dell’amministrazione comunale per l’attivazione di servizi ulteriori e straordinari per il trasporto scolastico. Oltre a tutto ciò, siamo ancora a disposizione di chiunque abbia da avanzare proposte per la riduzione dei disagi che il cantiere comporterà e ci impegniamo a mettere in atto soluzioni alternative laddove ciò sarà possibile”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

