Letture per bambini a Volterra: cominciare bene il 2019

Un racconto, ambientato a Volterra, che ha come protagonista il porcellino dell’omonima torre, che dopo secoli di immobilità sul suo piedistallo, ha l’opportunità di spiccare il volo grazie all’aiuto di un nuovo amico, il vento. E’ in programma per giovedì 3 gennaio (ore 16) nella Biblioteca comunale di Volterra, la lettura del libro Il porcellino che volò su Volterra” di Lara Pippucci e Stefania Nuti, edito da Simone Migliorini. Il viaggio magico del porcellino permette di osservare la città da un punto di vista insolito, percorrendo con lo sguardo antichi vicoli e chiese, fino a giungere alle balze, che scopriamo alla luce tenue dell’alba. Quella del porcellino è una storia che parla di libertà, voglia di muoversi e di fuggire, ma allo stesso tempo sottolinea l’importanza delle nostre radici. È un invito ad amare la città e sicuramente anche un invito alla lettura. L’evento, patrocinato dal Comune di Volterra, si rivolge principalmente ai bambini dai 4 agli 8 anni, ma tutti i bambini saranno i benvenuti. Dato che la capienza massima della saletta è di 25 bambini, si consiglia di prenotare ai numeri 3319922232 oppure 3312348315. L’ingresso è gratuito. Al termine della lettura ci sarà una merenda per i bambini.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

