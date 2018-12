Per fermare una lite tra un 24enne nigeriano e un transessuale 30enne di origine brasiliana, la polizia ha dovuto usare lo spray al peperoncino per disarmare il primo che ha tentato di aggredirli con un ramo. È avvenuto a Prato ieri sera. I sanitari inviati dal 118 hanno soccorso entrambi i litiganti: l'aggressore è stato denunciato per resistenza, l'altra persona segnalata per possesso di marijuana in modica quantità.

