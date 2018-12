Maltratta la madre 90enne e la isola, arrestato 59enne

Finisce in carcere il giorno di Natale per gli abusi continuati nei confronti della madre 90enne: un 59enne si trova ora nel carcere di Pisa su ordinanza chiesta dalla procura (pm Flavia Alemi) e concessa dal gip Pietro Murano. Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno'. A fine ottobre un episodio di maltrattamenti è avvenuto nell'ambulatorio del medico di base della famiglia, residente nella Valdera. L'uomo è stato visto colpire la madre alla testa quand'era seduta in auto e poi alla schiena. In casa della donna, il figlio perpetuava le violenze anche psicologicamente, isolandola dal mondo. Il telefono addirittura le veniva nascosto. I reati di cui è stato accusato l'uomo vanno dai maltrattamenti fino al sequestro di persona, passando per le lesioni personali.

Tutte le notizie di Valdera