Manovra, Stella (FI): "Errore colpire pensioni, bloccare rivalutazione scelta sbagliata"

"Colpire le pensioni è un errore del Governo Conte. Bloccare la rivalutazione è una scelta iniqua e sbagliata anche dal punto di vista economico perché in questo modo si vanno a penalizzare i consumi di milioni di persone che vivono solo di una pensione modesta e, tra l'altro, ferma da anni". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "Tra tutti i tagli a cui si poteva pensare - aggiunge Stella - quello alle pensioni è il più ingiusto, non solo perché va a colpire diritti acquisiti, ma perché intacca emolumenti modesti, che non possono certo essere definiti 'pensioni d'oro'. Il mio auspicio è che il Governo ci ripensi e faccia marcia indietro, come ha annunciato il vicepremier Di Maio per un'altra scelta iniqua come il raddoppio dell'Ires per le onlus e le associazioni del terzo settore".

Fonte: Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella - Ufficio Stampa

