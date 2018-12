Marciapiedi e attraversamenti per carrozzine, abbattute barriere architettoniche tra Casellina e Scandicci

Una serie di interventi capillari per l'abbattimento delle barriere architettoniche lungo tutta via Donizetti, da piazza Di Vittorio fino all'incrocio con via Rialdoli, per un percorso completamente accessibile ai disabili che si muovono in carrozzina tra i quartieri di Casellina e Scandicci Centro. La realizzazione è in programma con il secondo lotto di interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi di Scandicci, già approvato dalla Giunta con esecuzione nel 2019. Nello specifico, nel tratto compreso tra piazza Di Vittorio e l'incrocio con via Scarlatti saranno modificati alcuni attraversamenti pedonali, migliorando le pendenze sui marciapiedi antistanti le strisce segnaletiche a terra e posando le piastrelle Loges tattilo plantari per i non vedenti; nel tratto successivo saranno invece rimosse quattro barriere più complesse, per le quali sono previste modifiche alle pendenze dei marciapiedi e a brevi tratti della pista ciclabile, oltre alla rimodellazione della sede stradale. Questi interventi saranno accompagnati dalla modifica dell'attraversamento di via Donizetti in corrispondenza con lo spartitraffico, che sarà rialzato al piano dei marciapiedi e disassato. Le modifiche sono state progettate dagli uffici tecnici del Comune e condivise con le associazioni del territorio impegnate nella sensibilizzazione sull'accessibilità per i disabili, e con la Scuola nazionale Cani Guida per Ciechi che ha sede a Scandicci.

“Costruire una città sempre più accessibile richiede un impegno e un'attenzione costante in tutti i gli interventi, i progetti e le nostre decisioni, è una politica da attuare a passi grandi e piccoli a seconda delle circostanze – dice il Sindaco Sandro Fallani – l'intervento di via Donizetti verrà realizzato nel 2019 e sarà un passo importante da prendere come riferimento anche per tanti progetti futuri. Rendiamo completamente accessibile una delle direttrici principali della città, che collega due tra i quartieri con più popolazione di Scandicci; per questo progetto ringrazio particolarmente l'associazione Spingi la Vita, per la preziosa collaborazione con l'ufficio tecnico nell'individuare le soluzioni più funzionali. Tra gli altri passi importanti per rendere la città sempre più accessibile ricordo l'installazione, la scorsa primavera, di due giochi inclusivi nei nostri giardini pubblici, che possono essere utilizzati da tutti i bambini e sui quali possono salire le carrozzine”.

Nel piano di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi approvato dalla Giunta, all'interno del quale si trova l'abbattimento delle barriere architettoniche di via Donizetti, è fissato che “per ogni intervento sarà posta particolare cura nell'adeguamento a norma degli attraversamenti pedonali, mediante la realizzazione dei raccordi tra marciapiedi e piano della carreggiata e l'installazione della segnaletica tattilo plantare per i non vedenti”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci