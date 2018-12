Morte di Annamaria Fois, il cordoglio dell’assessore Vannucci

“Ci ha lasciato una figura storica dell’atletica fiorentina, che ha segnato nel modo più bello i percorsi sportivi di tantissimi ragazzi e ragazze della nostra città”. Così l’assessore allo Sport Andrea Vannucci commentando la scomparsa di Annamaria Fois, storica allenatrice dell’atletica fiorentina. “Come amministratore e come sportivo – ha proseguito Vannucci - sono vicino alla famiglia e alle società sportive fiorentine che hanno avuto il privilegio di veder scendere in pista una grande allenatrice come Annamaria Fois”.

