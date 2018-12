Nidi a Pistoia, riduzione del 40% per novembre e dicembre

Arriva un’ulteriore riduzione delle rette dei nidi di Pistoia dopo il taglio del 15% applicato dal Comune già da gennaio 2018 attraverso le risorse assegnate dal piano regionale di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione.

Per le oltre 320 famiglie che hanno un figlio iscritto ai nidi comunali e agli spazi gioco, le tariffe di novembre e dicembre saranno ridotte del 40%. Non occorrerà presentare alcuna domanda perché la riduzione, così come accaduto da gennaio a ottobre con il taglio del 15%, è calcolata direttamente dal Comune di Pistoia nelle fatture in arrivo.

«La conclusione dell’anno – annuncia l’assessore all’istruzione Alessandra Frosini – ci permette di individuare nelle economie maturate rispetto ai fondi a disposizione, un’ulteriore misura di sostegno per le famiglie della nostra città. In questo modo riusciamo a garantire un’importante agevolazione finalizzata all’accesso ai servizi».

Per quanto riguarda le rette dei nidi privati, la riduzione a conclusione dell’anno è stata calcolata nel periodo settembre-dicembre applicando così una diminuzione del 27,5% che scatta a seguito di apposita richiesta da parte delle famiglie (i moduli per accedere alla riduzione sono già stati distribuiti dal servizio istruzione del Comune ai vari istituti coinvolti).

L’iniziale abbattimento del 15% della retta mensile nei nidi di Pistoia, era stata decisa nell’ambito del progetto presentato dal Comune alla Regione Toscana all’inizio di questo anno, con la definizione delle misure di sostegno alle domande per l’utilizzo di alcuni servizi educativi e con la maggior parte delle risorse destinate, così come deliberato dalla giunta comunale, alla riduzione delle rette dei nidi.

Un provvedimento, quest’ultimo, che ha riguardato oltre 400 famiglie a Pistoia

Fonte: Comune di Pistoia

