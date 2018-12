Noleggio auto a Firenze: i migliori servizi in stazione e in aeroporto

Weekend culturale a Firenze? Trasferta in città per impegni di business? In entrambi i casi, affittare un’auto è la soluzione più pratica per muoversi liberamente e visitare i dintorni.

Chi raggiunge la città d’arte più famosa al mondo coi treni dell’Alta Velocità può proseguire comodamente su quattro ruote, così come chi atterra all’aeroporto di Firenze Peretola: tutto sta nello scegliere la soluzione più conveniente per risparmiare sul noleggio auto a Firenze low cost.

Autonoleggio alla stazione di Firenze

Affittare l’auto in stazione è un’ottima idea per organizzare i propri spostamenti in libertà: a maggior ragione affidandosi a una compagnia che offre tariffe vantaggiose e formule flessibili. È il caso di Locauto, presente con una stazione di noleggio auto a Firenze Santa Maria Novella. La sede si trova a poche centinaia di metri dai binari, in zona Borgo Ognissanti, circondata dai principali alberghi della città, spaziando tra un’ampia offerta di business hotel, family hotel e alberghi esclusivi con le migliori dotazioni.

Più in particolare, l’ufficio si posiziona appena fuori dalla zona a traffico limitato, a 200 metri dal Ponte Vecchio. Da qui, è possibile raggiungere facilmente a piedi il parcheggio situato al Garage Excelsior. E per restituire la vettura? Nessun problema per il superamento del varco ZTL in via di Santa Lucia: il costo sarà coperto da Locauto per l’accesso effettuato entro 3 ore dall’orario di riconsegna del mezzo.

Noleggio low cost all’aeroporto di Firenze

Per chi atterra all’Aeroporto di Firenze Peretola il noleggio risulta doppiamente interessante: qui, come negli altri aeroporti italiani, Locauto ha infatti attivato il servizio full self service.

Quali vantaggi offre il noleggio digitale e come abilitarlo? Vediamo anzitutto come raggiungere l’ufficio in aeroporto: una volta arrivati al gate arrivi, basta approfittare della navetta gratuita che sosta proprio di fronte al terminal, collegando con

corse frequenti l’aeroporto all’area rent-a-car. Il parcheggio è situato nelle immediate vicinanze dell’ufficio.

Oltre ad avvalersi dell’assistenza dello staff, è possibile gestire tutte le fasi del noleggio in autonomia. Compreso il ritiro dell’auto? Sì, perché la app Elefast consente di aprire le portiere del veicolo con un touch, anche quando gli uffici sono chiusi.

Le vetture abilitate, infatti, sono in grado di dialogare tramite la centralina elettronica con la app: una volta individuata la propria

vettura in parcheggio, basterà leggere il codice con il proprio dispositivo e dare l’ok per lo sblocco delle portiere.

Offerte speciali per il noleggio auto a Firenze

Alla convenienza delle tariffe standard si sommano le speciali promozioni attivate da Locauto per rendere più vantaggioso il noleggio. Interessante, in particolare, la possibilità di usufruire del secondo conducente gratuito: questa opzione, compresa nella tariffa, consente di risparmiare e di viaggiare più serenamente.

Sono molte, infatti, le situazioni in cui può far comodo alternarsi al volante, ad esempio se il tragitto da percorrere è lungo: in vacanza e non solo, poter condividere la guida non è solo un piacere, ma anche una sicurezza in più. Tra le offerte speciali c’è, inoltre, l’affitto delle catene da neve incluso nel costo del noleggio.

Il noleggio full self service offre ulteriori vantaggi: ad esempio, quello di prenotare la vettura last minute appena scesi dall’aereo senza passare per l’ufficio, o di modificare all’ultimo secondo la prenotazione scegliendo tra le vetture disponibili in parcheggio. E per abilitare il servizio?

È sufficiente scaricare sul proprio dispositivo la app e convalidare i propri dati: un’operazione molto semplice che può essere effettuata direttamente presso il banco di noleggio. Una volta abilitato il noleggio fai da te, l’unica accortezza da seguire è quella di attivare il servizio di geolocalizzazione per rendere riconoscibile la propria posizione: il gioco è fatto.