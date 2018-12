Notte di San Silvestro a Quarrata, mezzanotte con i dj di Radio Rombo

A Quarrata l’arrivo del 2019 sarà festeggiato in piazza Agenore Fabbri con musica, brindisi di mezzanotte e tanto divertimento sulla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Il 31 dicembre, a partire dalle 23.00, gli storici dj di “Radio Rombo”, la radio quarratina in voga tra gli anni ‘70 e ‘80, Italo Nardini e dj “Sidi”, daranno il via all'intrattenimento musicale, che accompagnerà Quarrata nel nuovo anno. Sulla parete del Polo Tecnologico sarà proiettato un grande orologio per il conto alla rovescia fino allo scoccare della mezzanotte.

Per il brindisi augurale saranno distribuiti gratuitamente panettone e spumante, offerti dall'Amministrazione comunale.

Per tutta la serata sarà inoltre possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, presente in piazza Agenore Fabbri durante tutte le festività natalizie, fino al 13 gennaio. Rimarranno aperte anche le casette di legno che compongono il villaggio natalizio intorno alla pista, con stand gastronomici e commerciali.

L’iniziativa, che rientra nel calendario del “Natale a Quarrata 2018”, è promossa dal Comune di Quarrata e organizzata dalla REM Events Organization, ideatrice dell’attrazione “Quarrata glaciale” (pista di pattinaggio su ghiaccio e villaggio di Natale in piazza Fabbri).

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa