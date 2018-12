Omicidio stradale, indagato perché travolse ciclista

Pasquale Panichi, ciclista 76enne, morì sulla strada delle Chianacce a Cortona in provincia di Arezzo il 15 novembre scorso, a causa della manovra effettuata dal conducente dell'auto che ora è indagato per omicidio stradale dalla polizia municipale. Il conducente dell'auto è un 62enne di Foiano della Chiana. Panichi era anche noto a livello locale come organizzatore di corse in bicicletta. L'incidente avvenne in buone condizioni meteorologiche e, secondo gli accertamenti della polizia municipale, sarebbe stato causato da una manovra errata da parte dell'automobilista. La procura di Arezzo, col sostituto Chiara Pistolesi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Tutte le notizie di Cortona