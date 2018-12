Ospedale di Empoli, modifiche temporanee agli orari delle farmacie

La Farmacia ospedaliera per la distribuzione diretta farmaci e la Farmacia territoriale - integrativa dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli rimarranno chiuse per l’intera giornata di venerdì 28 e sabato 29 dicembre, per effettuare l’inventario di fine anno.

Per eventuali urgenze relative alla distribuzione di farmaci a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale è possibile recarsi presso i punti distribuzione farmaci degli altri presidi ospedalieri della AUSL Toscana Centro.

Fonte: Azienda USL Toscana centro

