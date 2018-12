Acque SpA ricorda che lunedì 31 dicembre gli uffici al pubblico del PuntoAcque di Pontedera (via Tosco-Romagnola 205) saranno aperti solamente in orario mattutino, ovvero dalle ore 8:30 alle 12:30. Allo stesso modo, anche il call center per le pratiche commerciali effettuerà l’orario 9:00-13:00. Rimarrà invece sempre in funzione il call center per la segnalazione guasti (numero verde gratuito 800.983.389).

Fonte: Acque Spa - ufficio stampa

